Son Dakika Haberleri: Erdoğan, İdlib'deki saldırıların çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği...
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Erdoğan, İdlib'deki saldırıların çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği...

50 dakika önce

Erdoğan, İdlib'deki saldırıların çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti.

Erdoğan, İdlib'deki saldırıların çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği..., System.String[]

Erdoğan, İdlib'deki saldırıların çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti

Türkiye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:08 Kaynak: AA
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