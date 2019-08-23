Erdoğan, İdlib'deki saldırıların çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği...
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Erdoğan, İdlib'deki saldırıların çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:08 Kaynak: AA
Erdoğan, İdlib'deki saldırıların çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti
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