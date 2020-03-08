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Erdoğan: "İdlib halkının can emniyetini ve Türkiye'nin sınırlarının güvenliğini sağlayacak her...
6 saat önce
Erdoğan: "İdlib halkının can emniyetini ve Türkiye'nin sınırlarının güvenliğini sağlayacak her çözüm bizim için ehvendir, kabul edilebilirdir.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:00 Kaynak: AA
Erdoğan: "İdlib halkının can emniyetini ve Türkiye'nin sınırlarının güvenliğini sağlayacak her çözüm bizim için ehvendir, kabul edilebilirdir."
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