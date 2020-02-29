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Erdoğan: "İdlib harekatımızda önceki gün vermiş olduğumuz 34, daha sonra 36'ya çıktı.
6 saat önce
Erdoğan: "İdlib harekatımızda önceki gün vermiş olduğumuz 34, daha sonra 36'ya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:04 Kaynak: AA
Erdoğan: "İdlib harekatımızda önceki gün vermiş olduğumuz 34, daha sonra 36'ya çıktı. Şehitlerimiz inanıyorum ki bu milletin vatan kılınması mücadelesinin zirve yaptığı noktalardır."
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