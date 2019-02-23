Erdoğan: İdlib için Rusya ve İran'la görüşüyoruz
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib bölgesini güvenli hale getirmek için Rusya ve İran'la görüştüklerini, ciddi mesafe aldıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, İdlib
bölgesini güvenli hale getirmek için Rusya
ve İran
'la görüştüklerini, ciddi mesafe aldıklarını söyledi. Erdoğan ayrıca, en az yarım milyon Suriyeli'nin Münbiç
'e dönmeyi beklediğini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:15
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