Son Dakika Haberleri: Erdoğan: İdlib için Rusya ve İran'la görüşüyoruz

Erdoğan: İdlib için Rusya ve İran'la görüşüyoruz

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib bölgesini güvenli hale getirmek için Rusya ve İran'la görüştüklerini, ciddi mesafe aldıklarını söyledi.

Erdoğan: İdlib için Rusya ve İran'la görüşüyoruz, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib bölgesini güvenli hale getirmek için Rusya ve İran'la görüştüklerini, ciddi mesafe aldıklarını söyledi. Erdoğan ayrıca, en az yarım milyon Suriyeli'nin Münbiç'e dönmeyi beklediğini ifade etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:15 

Ekonomi
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