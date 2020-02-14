Erdoğan: "İdlib'le ilgili son günlerde attığımız adımların gayesi, 4 milyon mazlumun, rejimin varil... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'İdlib'le ilgili son günlerde attığımız adımların gayesi, 4 milyon mazlumun, rejimin varil... - Son Dakika

Erdoğan: "İdlib'le ilgili son günlerde attığımız adımların gayesi, 4 milyon mazlumun, rejimin varil...

6 saat önce

Erdoğan: "İdlib'le ilgili son günlerde attığımız adımların gayesi, 4 milyon mazlumun, rejimin varil bombaları altında can vermesinin önüne geçmektir.

Erdoğan:

Erdoğan: " İdlib'le ilgili son günlerde attığımız adımların gayesi, 4 milyon mazlumun, rejimin varil bombaları altında can vermesinin önüne geçmektir."

İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:00 Kaynak: AA
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