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Erdoğan: "İdlib'le ilgili son günlerde attığımız adımların gayesi, 4 milyon mazlumun, rejimin varil...
6 saat önce
Erdoğan: "İdlib'le ilgili son günlerde attığımız adımların gayesi, 4 milyon mazlumun, rejimin varil bombaları altında can vermesinin önüne geçmektir.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:00 Kaynak: AA
Erdoğan: " İdlib'le ilgili son günlerde attığımız adımların gayesi, 4 milyon mazlumun, rejimin varil bombaları altında can vermesinin önüne geçmektir."
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