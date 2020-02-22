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Erdoğan: "İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı bölgesi kadar önemlidir.
7 saat önce
Erdoğan: "İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı bölgesi kadar önemlidir.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:14 Kaynak: AA
Erdoğan: "İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı bölgesi kadar önemlidir. Bu konudaki kararlılığımızı dün Sayın Putin'e de açıkça ifade ettim"
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