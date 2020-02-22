Erdoğan: "İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı bölgesi kadar önemlidir. - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı bölgesi kadar önemlidir. - Son Dakika

Erdoğan: "İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı bölgesi kadar önemlidir.

7 saat önce

Erdoğan: "İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı bölgesi kadar önemlidir.

Erdoğan:

Erdoğan: "İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı bölgesi kadar önemlidir. Bu konudaki kararlılığımızı dün Sayın Putin'e de açıkça ifade ettim"

Barış Pınarı Harekatı, Afrin, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:14 Kaynak: AA
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