Erdoğan: İdlib mutabakatı ihlal edildi, rejim için tabii ki bunun sonuçları olacaktır - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan: İdlib mutabakatı ihlal edildi, rejim için tabii ki bunun sonuçları olacaktır - Son Dakika Dünya

Erdoğan: İdlib mutabakatı ihlal edildi, rejim için tabii ki bunun sonuçları olacaktır

6 saat önce

Erdoğan: Rejim için tabii ki bunun sonuçları olacaktır

Erdoğan: İdlib mutabakatı ihlal edildi, rejim için tabii ki bunun sonuçları olacaktır, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde, Türk askerlerinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu, İdlib mutabakatının açık bir ihlalidir. Rejim için tabii ki bunun sonuçları da olacaktır." dedi.


"Operasyonların bunlara (Esad yönetimi) ciddi bir ders olduğu kanaatindeyim ama durmayacağız, aynı kararlılıkla buna devam edeceğiz." diyen Cumhurbaşkanı, "(İdlib) Askeri gözlem noktalarımız tabii ki orada hayati rol oynuyor ve yerlerinde kalacaklar. Gerekli tahkimatlar yapılıyor." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:23 
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