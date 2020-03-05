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Erdoğan: "İdlib mutabakatının bozulmasına yol açan gelişmelerin birinci derecede sorumlusu,...
6 saat önce
Erdoğan: "İdlib mutabakatının bozulmasına yol açan gelişmelerin birinci derecede sorumlusu, saldırganlığı ile bölge istikrarını hedef alan rejimdir"
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:26 Kaynak: AA
Erdoğan: "İdlib mutabakatının bozulmasına yol açan gelişmelerin birinci derecede sorumlusu, saldırganlığı ile bölge istikrarını hedef alan rejimdir"
Son Dakika Ateşkes kararı sonrası Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: Her daim hazırız Batman'ın sevilen ismi Ferit Özdemir, husumetli iki aileyi barıştırmak isterken kaza kurşunuyla ağır yaralandı Atina'da binlerce kişi mülteciler için sokağa çıktı: Birlikte yaşayabiliriz BM'den İdlib'de başlayan ateşkes ile ilgili ilk açıklama: Kalıcı olmasını umut ediyoruz