Erdoğan: "İdlib mutabakatının bozulmasına yol açan gelişmelerin birinci derecede sorumlusu,... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'İdlib mutabakatının bozulmasına yol açan gelişmelerin birinci derecede sorumlusu,... - Son Dakika

Erdoğan: "İdlib mutabakatının bozulmasına yol açan gelişmelerin birinci derecede sorumlusu,...

6 saat önce

Erdoğan: "İdlib mutabakatının bozulmasına yol açan gelişmelerin birinci derecede sorumlusu, saldırganlığı ile bölge istikrarını hedef alan rejimdir"

Erdoğan:

Erdoğan: "İdlib mutabakatının bozulmasına yol açan gelişmelerin birinci derecede sorumlusu, saldırganlığı ile bölge istikrarını hedef alan rejimdir"

İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:26 Kaynak: AA
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