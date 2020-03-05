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Erdoğan: "İdlib mutabakatının bozulmasına yol açan gelişmelerin birinci derecede sorumlusu,...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:10 Kaynak: AA
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