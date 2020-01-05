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Erdoğan: "(İdlib) Putin ile konuşacağız. Temennim odur ki bu görüşmede, biz bu ateşkesi sağlayalım,...
7 saat önce
Erdoğan: "(İdlib) Putin ile konuşacağız. Temennim odur ki bu görüşmede, biz bu ateşkesi sağlayalım, artık burada bombalar sivillerin üzerine inmesin"
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:14 Kaynak: AA
Erdoğan: "(İdlib) Putin ile konuşacağız. Temennim odur ki bu görüşmede, biz bu ateşkesi sağlayalım, artık burada bombalar sivillerin üzerine inmesin"
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