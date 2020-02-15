Erdoğan: "(İdlib) Rejimin gözlem noktalarımızı kuşatmaya başladığını görüyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: '(İdlib) Rejimin gözlem noktalarımızı kuşatmaya başladığını görüyoruz. - Son Dakika

Erdoğan: "(İdlib) Rejimin gözlem noktalarımızı kuşatmaya başladığını görüyoruz.

6 saat önce

Erdoğan: "(İdlib) Rejimin gözlem noktalarımızı kuşatmaya başladığını görüyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "(İdlib) Rejimin gözlem noktalarımızı kuşatmaya başladığını görüyoruz. Sessiz kalmamız mümkün değil, onlara karşı gereğini yapıyoruz."

İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:02 Kaynak: AA
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