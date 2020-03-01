Erdoğan İdlib saldırısını değerlendirdi: 'Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan İdlib saldırısını değerlendirdi: 'Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak' - Son Dakika Dünya

Erdoğan İdlib saldırısını değerlendirdi: 'Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak'

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği İdlib saldırısında sonraki açıklamasında "Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak" dediView on euronews.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği İdlib saldırısında sonraki açıklamasında "Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak" dediView on euronews

Erdoğan İdlib saldırısını değerlendirdi: 'Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak'

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:57 
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