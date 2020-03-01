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Erdoğan İdlib saldırısını değerlendirdi: 'Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak'
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği İdlib saldırısında sonraki açıklamasında "Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak" dediView on euronews.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği İdlib saldırısında sonraki açıklamasında "Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak" dediView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:57
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