Erdoğan, "İdlib ülkemizi köşeye sıkıştırmak ve diğer kazanımlarımızı elimizden almak için... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, 'İdlib ülkemizi köşeye sıkıştırmak ve diğer kazanımlarımızı elimizden almak için... - Son Dakika

Erdoğan, "İdlib ülkemizi köşeye sıkıştırmak ve diğer kazanımlarımızı elimizden almak için...

15 dakika önce

Erdoğan, "İdlib ülkemizi köşeye sıkıştırmak ve diğer kazanımlarımızı elimizden almak için kurgulanan, kışkırtılan bir konu olarak önümüze geldi.

Erdoğan,

Erdoğan, "İdlib ülkemizi köşeye sıkıştırmak ve diğer kazanımlarımızı elimizden almak için kurgulanan, kışkırtılan bir konu olarak önümüze geldi."

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:56 Kaynak: AA
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