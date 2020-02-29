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Erdoğan, "İdlib ülkemizi köşeye sıkıştırmak ve diğer kazanımlarımızı elimizden almak için...
15 dakika önce
Erdoğan, "İdlib ülkemizi köşeye sıkıştırmak ve diğer kazanımlarımızı elimizden almak için kurgulanan, kışkırtılan bir konu olarak önümüze geldi.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:56 Kaynak: AA
Erdoğan, "İdlib ülkemizi köşeye sıkıştırmak ve diğer kazanımlarımızı elimizden almak için kurgulanan, kışkırtılan bir konu olarak önümüze geldi."
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