Erdoğan "İha'lar Koordinatları Yakalıyor Siha'lar Yakaladığı Koordinatlarla Vuruyor F16'lar Devreye...
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Erdoğan "İHA'lar koordinatları yakalıyor SİHA'lar yakaladığı koordinatlarla vuruyor F16'lar devreye giriyor F16'lar da o vuruşlarıyla bunu hallediyor"
Erdoğan "İHA'lar koordinatları yakalıyor SİHA'lar yakaladığı koordinatlarla vuruyor F16'lar devreye giriyor F16'lar da o vuruşlarıyla bunu hallediyor"
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:27 Kaynak: AA
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