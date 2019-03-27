Erdoğan "İha'lar Koordinatları Yakalıyor Siha'lar Yakaladığı Koordinatlarla Vuruyor F16'lar Devreye...

Erdoğan "İHA'lar koordinatları yakalıyor SİHA'lar yakaladığı koordinatlarla vuruyor F16'lar devreye giriyor F16'lar da o vuruşlarıyla bunu hallediyor"

Erdoğan "İHA'lar koordinatları yakalıyor SİHA'lar yakaladığı koordinatlarla vuruyor F16'lar devreye giriyor F16'lar da o vuruşlarıyla bunu hallediyor"

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