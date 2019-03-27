Son Dakika Haberleri: Erdoğan "İha'lar Koordinatları Yakalıyor Siha'lar Yakaladığı Koordinatlarla Vuruyor F16'lar Devreye...

Erdoğan "İha'lar Koordinatları Yakalıyor Siha'lar Yakaladığı Koordinatlarla Vuruyor F16'lar Devreye...

49 dakika önce

Erdoğan "İHA'lar koordinatları yakalıyor SİHA'lar yakaladığı koordinatlarla vuruyor F16'lar devreye giriyor F16'lar da o vuruşlarıyla bunu hallediyor"

Erdoğan
Erdoğan "İHA'lar koordinatları yakalıyor SİHA'lar yakaladığı koordinatlarla vuruyor F16'lar devreye giriyor F16'lar da o vuruşlarıyla bunu hallediyor"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:27 Kaynak: AA

Politika
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