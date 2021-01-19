Erdoğan: "İhanetlerden, saldırılardan ve tuzaklardan kurtulan Türkiye, bugün artık bölgesinde ve dünyada dengeleri belirleyecek bir konuma ulaşmıştır. - Son Dakika

Erdoğan: "İhanetlerden, saldırılardan ve tuzaklardan kurtulan Türkiye, bugün artık bölgesinde ve dünyada dengeleri belirleyecek bir konuma ulaşmıştır.
19.01.2021 13:49
Erdoğan: "İhanetlerden, saldırılardan ve tuzaklardan kurtulan Türkiye, bugün artık bölgesinde ve dünyada dengeleri belirleyecek bir konuma ulaşmıştır.
Erdoğan: "İhanetlerden, saldırılardan ve tuzaklardan kurtulan Türkiye, bugün artık bölgesinde ve dünyada dengeleri belirleyecek bir konuma ulaşmıştır."
Türkiye, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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