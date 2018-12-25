Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "İhracat Yüzümüzü Güldürmeye Devam Ediyor.

Erdoğan: "İhracat Yüzümüzü Güldürmeye Devam Ediyor.

5 dakika önce

Erdoğan: "İhracat yüzümüzü güldürmeye devam ediyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "İhracat yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. İnşallah yıl sonu itibarıyla yeni bir rekor kırarak 170 milyar dolar rakamını göreceğiz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:22 Kaynak: AA

Politika
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