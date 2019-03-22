Erdoğan: "İit'in İslam Dünyası ile Tüm İnsanlığın Geleceğini Tehdit Eden Olaylar Karşısında...
1 saat önce
Erdoğan: "İİT'in İslam dünyası ile tüm insanlığın geleceğini tehdit eden olaylar karşısında kayıtsız davranması düşünülemez."
Erdoğan: "İİT'in İslam dünyası ile tüm insanlığın geleceğini tehdit eden olaylar karşısında kayıtsız davranması düşünülemez."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:49 Kaynak: AA
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