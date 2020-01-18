Erdoğan, İİT Tahkim Merkezinin Türkiye'de kurulması anlaşmasına ilişkin kanunu onayladı - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan, İİT Tahkim Merkezinin Türkiye'de kurulması anlaşmasına ilişkin kanunu onayladı - Son Dakika

Erdoğan, İİT Tahkim Merkezinin Türkiye'de kurulması anlaşmasına ilişkin kanunu onayladı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Tahkim Merkezinin Türkiye'de kurulması anlaşmasına ilişkin kanunu onayladı.

Erdoğan, İİT Tahkim Merkezinin Türkiye'de kurulması anlaşmasına ilişkin kanunu onayladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Tahkim Merkezinin Türkiye'de kurulması anlaşmasına ilişkin kanunu onayladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Arasında İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi'nin Türkiye'de Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kanun, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:14 Kaynak: AA
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