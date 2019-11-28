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Erdoğan, ıkby başbakanı mesrur barzani'yi kabul etti
6 saat önce
Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi Kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:01 Kaynak: DHA
Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi Kabul etti
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