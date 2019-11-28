Son Dakika Haberleri: Erdoğan, ıkby başbakanı mesrur barzani'yi kabul etti
Son Dakika Güncel Erdoğan, ıkby başbakanı mesrur barzani'yi kabul etti - Son Dakika

Erdoğan, ıkby başbakanı mesrur barzani'yi kabul etti

6 saat önce

Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi Kabul etti.

Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi Kabul etti

Erdoğan, ıkby başbakanı mesrur barzani'yi kabul etti

Mesut Barzani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı
IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız Instagram çöktü! Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 00:44:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan, ıkby başbakanı mesrur barzani'yi kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]