Erdoğan: "(İkili Ticaret Hacmi) Hedefimiz 100 Milyar Dolara Ulaşmaktır"
37 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirdikleri baş başa görüşmenin ardından Üst Düzey İşbirliği Konseyi VIII. Toplantısı'na başkanlık yaptılar.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirdikleri baş başa görüşmenin ardından Üst Düzey İşbirliği Konseyi VIII. Toplantısı'na başkanlık yaptılar.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:55 Kaynak: AA
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