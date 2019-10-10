Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "İkinci taksit olan 3 milyar avroyu göndermeyeceklermiş.
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'İkinci taksit olan 3 milyar avroyu göndermeyeceklermiş.

Erdoğan: "İkinci taksit olan 3 milyar avroyu göndermeyeceklermiş.

1 saat önce

Erdoğan: "İkinci taksit olan 3 milyar avroyu göndermeyeceklermiş.

Erdoğan:

Erdoğan: "İkinci taksit olan 3 milyar avroyu göndermeyeceklermiş. Siz verdiğiniz sözü şu ana kadar yerine getirdiniz mi? Yok. Biz zaten sizden bir şey alarak yürümedik, 40 milyar doları biz harcadık. Allah'ın izniyle biz bir o kadar daha harcar ve yolumuza devam ederiz, ama kapıları da açarız."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:30 Kaynak: AA
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