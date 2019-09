Erdoğan: iklim değişikliği, sonuçları itibariyle sınır tanımayan küresel bir sorundur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kapsamında katıldığı İklim Eylem Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, iklim değişikliğinin küresel bir sorun olduğunu dile getirirken, tüm ülkeleri, iklim değişikliğine karşı elini taşın altına koyması için davet etti.Konuşmasına, yeryüzünün insanoğluna verilmiş bir emanet olduğunu belirterek başlayan Erdoğan, "Yeryüzünde insanın istifadesine sunulmuş her şey, bizlere verilmiş bir emanettir. Emaneti bir sonraki sahibine teslim edinceye kadar, onu en iyi şekilde korumak zorundayız. İklim değişikliği, sonuçları itibariyle sınır tanımayan küresel bir sorundur. Küresel sorunların çözümünde, gerek bölgesel, gerek uluslararası düzeyde iş birliğinin tesis edilmesi şarttır.Sayın Genel Sekreter, tüm ülkeleri iklim değişikliğiyle mücadele hususunda elini taşın altına koymaya davet etti. Türkiye, bu davet üzerine, Kenya ve Birleşmiş Milletler Habitat ile beraber altyapı şehirler ve yerel eylem çalışma grubunun eş başkanlığını yürütüyor. Bu çalışma grubu, iklim değişikliğiyle mücadelede somut etkilerini günlük hayatta da göreceğimiz kritik bir alanı teşkil ediyor" dedi."TÜRKİYE BUGÜN YENİLENEBİLİR ENERJİDE, BÖLGESİNDE LİDER ÜLKE KONUMUNDADIR"Türkiye'nin yenilenebilir enerjide, bölgesinde lider ülke olduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye, iklim değişikliğiyle başarılı mücadele için evvela yerel düzeyde eyleme geçilmesi gerektiğinin farkındadır. Dünyanın en kalabalık metropollerinden İstanbul'da, 4,5 yıl boyunca Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. Son 17 yıldır, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülkeme hizmet ediyorum. İstanbul ile beraber, 81 vilayetimizin tamamında katı yakıtlar yerine doğalgaz kullanımını yaygınlaştırdık. Türkiye, bugün yenilenebilir enerjide, bölgesinde lider ülke konumundadır. Halihazırda, elektriğin yüzde 30'undan fazlasını yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. Yenilenebilir enerjinin, elektrik üretimindeki payını 2023 yılında yaklaşık yüzde 39 seviyesine yükselteceğiz" ifadelerini kullandı."ORMAN VARLIĞINI ARTIRAN NADİR ÜLKELERDEN BİRİYİZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de orman varlığının arttığını ve 17 yılda 4 milyar fidan dikildiğini vurgulayarak, "İklim duyarlı, enerji verimli şehirler inşa ederken afet riskini de azaltıyoruz. Millet bahçeleri projemizle, yeşil alanlarımızı ve dolayısıyla yutak kapasitemizi hızla artırmayı hedefliyoruz. Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. Son 17 yılda, 4 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturduk. 11 Kasım'da 11 milyon fidan daha dikiyoruz. 2023 hedeflerimizden biri, orman alanlarımızı toplan alanın yüzde 30'una çıkarmaktır. Ayrıca, şehirlerimizdeki trafik sorununu hafifletmek ve sera gazı salınımını düşürmek için yeni metro hatları inşa ediyoruz. Demiryolunun toplam yük taşımacılığı içindeki payını yüzde 5 civarından, yüzde 10'a, yolcu taşımacılığındaki payını ise yüzde 1'lerden, yüzde 4'e çıkarmayı hedefliyoruz. Hızlı tren hatlarımızı, önümüzdeki 5 yıllık dönemde yaklaşık 5 bin 600 kilometreye taşıyacak, şehir içi raylı sistem uzunluğumuzu ise yüzde 50 civarında artıracağız. Marmaray ve Avrasya gibi tarihi nitelikteki projelerimizi hayata geçirdik" dedi."ÜLKEMİZDE PLASTİK POŞET KULLANIMINI 4'TE 3 ORANINDA DÜŞÜRDÜK"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz genelinde atık yönetimi, iklim dostu teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımı, hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi yönünde önemli gelişmeler kaydettik. Uygulamaya koyduğumuz bir düzenlemeyle, ülkemizdeki plastik poşet kullanımını 4'te 3 oranında düşürdük. Eşimin öncülüğünde başlatılan 'Sıfır Atık' projesi, tüm şehirlerimizde ve kurumlarımızda, hızla benimsendi. Sıfır Atık projemizi, tüm Türkiye'ye yaygınlaştırıyoruz. 2023 itibariyle, yaklaşık 400 bin binada, sıfır atık sistemine geçmiş olacağız. Atıklardan geri kazanım oranını, yüzde 13'ten, 35'e taşıyacağız. Bisiklet yolları da son dönemdeki en önemli yatırım alanlarımızdan birini oluşturuyor. 2023'te bisiklet yollarını da bin kilometreden 4 bin kilometreye çıkaracağız. Kalkınma hedeflerimizden vazgeçmeden, iklim değişikliğine uyum ve afetlere karşı dayanıklılığa yönelik politikaları hayata geçiriyoruz" dedi."TÜM ÜLKELERİ, ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA DAVET EDİYORUM"Erdoğan, konuşmasını şu şekilde tamamladı:"Yerel düzeyde, iklşim değişikliği ile mücadele etmek adına, her bir coğrafi bölgemiz için eylem planları hazırlıyoruz. Karadeniz bölgesi için eylem planımızı yayınladık. Diğer bölgelerimiz için de kısa sürede yayınlayacağız. Burada çalışma grubumuzun girişimlerini de sizlere takdim etmek istiyorum.İlk girişim, yerel iklim yatırımı için liderlik girişimidir. İkincisi ise herkes için sıfır karbon binalar girişimidir. Bu önemli girişimin iki temel bileşeni vardır. İlki 2030 yılına kadar yeni binaların, 2050 yılına kadar ise mevcut binaların sıfır karbon hale getirilmesi amacıyla yol haritalarının hazırlanmasıdır. İkincisi, 2030 yılına kadar küresel ölçekte yaklaşık 1 trilyon dolar tutarındaki yatırımın hayata geçirilmesidir. Üçüncü girişimimiz, iklim dostu ulaşım girişimiyle, sürdürülebilir kentsel ulaşım sistemlerinin oluşturulmasını hedefliyoruz. Bu girişimlerimizin hayırlı olmasını diliyor, tüm ülkeleri imkanları ölçüsünde ve hakkaniyet temelinde elini taşın altına koymaya davet ediyorum. Eş başkanlığını yürüttüğümüz çalışma grubunun geliştirdiği girişimlerin herkes tarafından destekleneceğine inanıyorum."

Görüntü Dökümü

------------------------------------

-İklim Eylem Zirvesi'nden görüntü

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması