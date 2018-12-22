Son Dakika Haberleri: Erdoğan ile Abbas, Filistin Sorununun Çözümünü Zorlaştıracak Yanlış Adımların Önlenmesi İçin Neler...

Erdoğan ile Abbas, Filistin Sorununun Çözümünü Zorlaştıracak Yanlış Adımların Önlenmesi İçin Neler...

2 saat önce

Erdoğan ile Abbas, Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak yanlış adımların önlenmesi için neler yapılabileceği hakkında fikir teatisinde bulundu.

Erdoğan ile Abbas, Filistin Sorununun Çözümünü Zorlaştıracak Yanlış Adımların Önlenmesi İçin Neler..., System.String[]
Erdoğan ile Abbas, Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak yanlış adımların önlenmesi için neler yapılabileceği hakkında fikir teatisinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:54 Kaynak: AA

Filistin, Güncel
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