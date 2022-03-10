Erdoğan ile Aliyev görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı ve ikili ilişkiler ele alındı - Son Dakika
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Erdoğan ile Aliyev görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı ve ikili ilişkiler ele alındı

10.03.2022 21:27
Erdoğan ile Aliyev görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı ve ikili ilişkiler ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşı ve ikili ilişkileri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde, Rusya- Ukrayna savaşı ve ikili ilişkileri ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Erdoğan'ın Aliyev ile Çankaya Köşkü'ndeki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum dahil bölgesel meseleler ile Türkiye-Azerbaycan münasebetleri ele alındı.

İki lider, görüşmede, kardeşlik ve dostluk temelinde gelişen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini, bütün alanlarda daha da güçlendirme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Şuşa Beyannamesi'nde mutabık kalınan stratejik iş birliği doğrultusunda 2 ülke ilişkilerini derinleştirecek ve ilerletecek adımların değerlendirildiği görüşmede, Zengezur Koridoru ve Türkiye- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı projesine dair konular masaya yatırıldı.

Liderler, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin, Avrupa'nın enerji güvenliğine katkısına ilişkin görüşlerini de dile getirdi.

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Azerbaycan, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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