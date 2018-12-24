Son Dakika Haberleri: Erdoğan ile Aliyev Telefonda Görüştü

Erdoğan ile Aliyev Telefonda Görüştü

50 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüşüp doğum gününü kutladı.

Erdoğan ile Aliyev Telefonda Görüştü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüşüp doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya intikalinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i telefonla aradı.

Aliyev'in doğum gününü tebrik eden Erdoğan, sağlık ve huzur dolu bir ömür dileğinde bulundu. Aliyev, iyi dilekleri için Erdoğan'a teşekkür etti.

İki lider, görüşme vesilesiyle Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her alanda son derece iyi olmasından dolayı memnuniyetlerini de dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:59 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Güncel
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