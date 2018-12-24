Erdoğan ile Aliyev Telefonda Görüştü
50 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüşüp doğum gününü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
ile telefonda görüşüp doğum gününü kutladı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Erdoğan, İstanbul
'dan Ankara
'ya intikalinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i telefonla aradı.
Aliyev'in doğum gününü tebrik eden Erdoğan, sağlık ve huzur dolu bir ömür dileğinde bulundu. Aliyev, iyi dilekleri için Erdoğan'a teşekkür etti.
İki lider, görüşme vesilesiyle Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her alanda son derece iyi olmasından dolayı memnuniyetlerini de dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:59 Kaynak: AA
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