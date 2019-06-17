Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres görüştü
12 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:53
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