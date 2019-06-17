Son Dakika Haberleri: Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres görüştü
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Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres görüştü

12 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres görüştü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:53 
Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Ekonomi
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