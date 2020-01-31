Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesinde, sözde "Yüzyılın anlaşması" olarak sunulan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesinde, sözde 'Yüzyılın anlaşması' olarak sunulan... - Son Dakika

Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesinde, sözde "Yüzyılın anlaşması" olarak sunulan...

6 saat önce

Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesinde, sözde "Yüzyılın anlaşması" olarak sunulan plana ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesinde, sözde

Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesinde, sözde "Yüzyılın anlaşması" olarak sunulan plana ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:00 Kaynak: AA
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