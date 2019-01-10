Erdoğan ile Görüşen İmamoğlu: 'Cumhurbaşkanı Tarafınızdan Oyunuza Talibim' Dedim Gülümsedi (Geniş...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu görüşmeye ilişkin, "Çok güzel bir sohbet oldu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu görüşmeye ilişkin, "Çok güzel bir sohbet oldu. İstanbul ağırlıklı İstanbul'u konuştuk. İstanbul ile ilgilli tecrüblerini, tavsiyelerini dinlediğimiz bir görüşme oldu. Çok kıymetli anektodları vardı faydalanacağımız. 'Cumhurbaşkanı tarafınızdan oyunuza talibim' dedim. Oyunu istedim. Gülümsedi" dedi.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan İmamoğlu görüşmeye ilişkin, "Çok güzel bir sohbet oldu. İstanbul ağırlıklı İstanbul'u konuştuk. İstanbul ile ilgilli tecrüblerini, tavsiyelerini dinlediğimiz bir görüşme oldu. Çok kıymetli anektodları vardı faydalanacağımız. Dileğimiz İstanbul'da en az hata ile hatasız bir süreci başlatmak. Bu manada faydalı güzel bir görüşme olmuştur. Bu güzel sohbet ortamını sağladığı için çok teşekkür ediyorum sayın Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanı tarafınızdan oyunuza talibim' dedim. Oyunu istedim. Gülümsedi" diye konuştu.



"DİKEY YAPILAŞMA KONUSUNUN İSTANBUL'U RAHATSIZ ETMEMESİ KONUSUNDA FİKİR BİRLİĞİNE VARDIK"



Görüşmede İstanbul'un dikey yapılaşma konusunu da konuştuklarını belirten İmamoğlu, "İstanbul'un dikey yapılaşma konusunda bir dönüşüme muhtaç olduğunu artık bu konunun İstanbul'u rahatsız etmemesi konusunda açıkcası fikir birliğine vardık.



"GÖRÜŞ AYRILIKLARI OLABİLİR, İYİ DİYALOGLAR MUTLAKA İZ BIRAKIR"



İmamoğlu, "Göreve ilk başladığı yıllarda sadece hizmeti değil, vatandaş ile iletişim kurma noktasında, ilgi, alaka noktasındaki başarı ve becerilerinden bahsettiler. Ben de teyit ettim. O dönemde İstanbul'da yaşadım. O dönemin şahidiyim. Siyasi farklılıklar, görüş ayrılıkları olabilir, iyi diyaloglar mutlaka iz bırakır. Ben de görev yaptığım dönemde herkesle aynı mesafede ve insanaları eşit kabul ederek hizmet üretmeyi felsefe edindiğimi dile getirdim. Bu bence çok önemli bir anektod" açıklamasında bulundu.



"SEÇİMİN ÇOK ADİL, SEVİYELİ BİR ORTAMDA GEÇMESİ NOKTASINDA KARŞILIKLI SOHBETİMİZ OLDU"



İmamoğlu, "Seçimin çok adil, seviyeli bir ortamda geçmesi noktasında karşılıklı sohbetimiz oldu. Zaten öyle başladığını işaret ettik. Sayın Meclis Başkanı ile olan telefon görüşmemizi, sohbetimizi bunun da böyle devam etmesi konusunda kendi niyetimizi ilettik. Kendilerinin de bu yönde beyanları oldu. Proje için erken ama ihtiyaç duyulursa zaman içerisinde İstanbul'da projemiz varsa, uygun ortam varsa anlatmaktan çekinmeyiz. İstanbul için üreteceğimiz ne varsa herkes tarafından bilinsin isteriz. Kendisi de İstanbullu hemşerimiz. Bu yönden oyunu da istedim" diye konuştu.



"MECLİS BAŞKANI KENDİ TİTRİ VE MAKAMI İLE İSTANBUL SOKAKLARINDA ZORLANABİLİR"



TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı nedeniyle istifa edip etmeyeceği yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine İmamoğlu, "Sayın Meclis Başkanımızın takdiri onu bilemem. Yasal konular var. Anayasanın maddeler. var. Kime ne hak tanıyor veya tanımıyor işin o yönünü bilemem. O konudaki tek telkinim şu olabilir; sayın Meclis Başkanı kendi titri ve makamı ile İstanbul sokaklarında zorlanabilir. Çünkü kalabalık heyet ile gezmek zorunda kalabilir. Ben tek başıma yeri geliyor geziyorum İstanbullular da bundan memnun" ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN'IN KIBRIS ANITI HAKKINDA SÖYLEDİKLERİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Anıtı hakkında söylediklerine ilişkin bir soru üzerine İmamoğlu şöyle konuştu: "'Sizin bu şekilde bilip konuşmanız beni üzer' dedim. 'Bilgi sahibi olmanızı isterim. Bu böyle bir anıt değil' dedim. 'Bu bir Rauf Denktaş anıtıdır. Küçük bir rölyefin bir anıt gibi tanımlanması belki size ulaşmıştır' dedim. Kendilerine izahta bulundum fotoğrafları da gösterdim. Sanırım yeterli bilgiye sahip oldular. "



İmamoğlu konuşmasının sonunda, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ı ve CHP Genel Başkanı Kemel Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret ettikten İstanbul'a döneceğini ifade etti.

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