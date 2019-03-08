Son Dakika Haberleri: Erdoğan ile Guterres'in Telefon Görüşmesinde Hindistan-Pakistan Sınırında Yaşanan Gelişmeler ve...

Erdoğan ile Guterres'in Telefon Görüşmesinde Hindistan-Pakistan Sınırında Yaşanan Gelişmeler ve...

14 dakika önce

Erdoğan ile Guterres'in telefon görüşmesinde Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ve Suriye'deki son durum ele alındı.

Erdoğan ile Guterres'in Telefon Görüşmesinde Hindistan-Pakistan Sınırında Yaşanan Gelişmeler ve..., System.String[]
Erdoğan ile Guterres'in telefon görüşmesinde Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ve Suriye'deki son durum ele alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:43 Kaynak: AA

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