ERDOĞAN İLE MERKEL GÖRÜŞÜYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel ERDOĞAN İLE MERKEL GÖRÜŞÜYOR - Son Dakika

ERDOĞAN İLE MERKEL GÖRÜŞÜYOR

14 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde görüşüyor.

ERDOĞAN İLE MERKEL GÖRÜŞÜYOR, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel sabah Türk-Alman Üniversitesi Kampüsü açılışında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Cami'nde cuma namazını kıldı. Erdoğan buradan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Vahdettin Köşkü'ne geldi. İki liderin görüşmesi saat 14.45 sıralarında başladı.

Görüntü Dökümü:

------------

-GÖRÜŞMEDEN

-------------

-Erdoğan'ın camiye girişi

-Erdoğan'ın camiden çıkışı

-Erdoğan'ın köşke geçmesi

-Merkel'in gelişi

-Detaylar


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'a geldi
Muharrem İnce, seçim öncesinde Erdoğan'a sarf ettiği sözler yüzünden tazminat ödeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını verdiği Çankırı-Ankara kara yolunun yapımı başladı Son dakika: Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Şüpheli vakaya rastlanmadı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 15:12:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ERDOĞAN İLE MERKEL GÖRÜŞÜYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]