Erdoğan ile Merkel'in görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili... - Son Dakika

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Erdoğan ile Merkel'in görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili...
6 saat önce
Erdoğan ile Merkel'in görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:28 Kaynak: AA
Erdoğan ile Merkel'in görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
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