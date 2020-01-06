Erdoğan ile Merkel'in görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan ile Merkel'in görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili... - Son Dakika

Erdoğan ile Merkel'in görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili...

6 saat önce

Erdoğan ile Merkel'in görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Erdoğan ile Merkel'in görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili..., System.String[]

Erdoğan ile Merkel'in görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Angela Merkel, Suriye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:28 Kaynak: AA
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