Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile... - Son Dakika

Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile...
Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile Türkiye-NATO ilişkileri değerlendirildi.
Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile Türkiye-NATO ilişkileri değerlendirildi.
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