Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile... - Son Dakika

Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinde, Doğu Akdeniz 'deki gelişmeler ile Türkiye-NATO ilişkileri değerlendirildi.

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Fenerbahçe, Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz

Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi