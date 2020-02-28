Erdoğan ile Putin telefonda rejimin saldırısını görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan ile Putin telefonda rejimin saldırısını görüştü - Son Dakika

Erdoğan ile Putin telefonda rejimin saldırısını görüştü

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Erdoğan ile Putin telefonda rejimin saldırısını görüştü, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Kremlin tarafından da aynı açıklama yapılarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak başsağlığı dilediği belirtildi. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Putin'in Erdoğan'ı telefon ile arayarak rejimin saldırısı ile 33 askerin şehit olmasından dolayı başsağlığı dilediği belirtildi. Liderlerin görüşmede İdlib'de yaşanan süreci ve saldırıya ilişkin bilgileri de paylaştığı öğrenildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:50 Kaynak: İHA
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