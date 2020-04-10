Erdoğan ile Radev görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve... - Son Dakika

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Erdoğan ile Radev görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve...
7 saat önce
Erdoğan ile Radev görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Erdoğan ile Radev görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:54 Kaynak: AA
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