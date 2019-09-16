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Erdoğan ile Ruhani görüşmesi başladı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye-İran- Rusya Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Ruhani, Rusya, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:30 
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