Erdoğan ile Ruhani görüşmesi başladı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye-İran- Rusya Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:30
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