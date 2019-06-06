Son Dakika Haberleri: Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in bayramlaştığı telefon görüşmesinde, ikili...
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Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in bayramlaştığı telefon görüşmesinde, ikili...

1 saat önce

Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in bayramlaştığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı.

Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in bayramlaştığı telefon görüşmesinde, ikili..., System.String[]
Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in bayramlaştığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:47 Kaynak: AA
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