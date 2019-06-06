Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in bayramlaştığı telefon görüşmesinde, ikili...
1 saat önce
Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in bayramlaştığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:47 Kaynak: AA
Erdoğan ile Suudi Arabistan
Kralı Selman bin Abdülaziz
'in bayramlaştığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı
Erdoğan, Kral Selman'la telefonda görüştü
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