Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü Açıklaması

12.10.2022 15:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüştü.

Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşmede bir konuşma yapan Erdoğan, Tokayev ile mayıs ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği devlet ziyareti ve New York'taki ikili görüşmelerini ardından bu kez Astana'da bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısını gerçekleştireceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın da Kazakistan'ın önemli uluslararası girişimlerinden olan Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi'ne katılacaklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Liderliğinizde yürütülen reform çalışmalarının kardeş Kazak halkının huzuruna ve refahına katkıda bulunacağına eminim. Bu çabalarınızla sizleri destekliyor ve başarılar diliyorum. 20 Kasım'da düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de isabetle ifade ettiğiniz üzere adil ve yeni Kazakistan için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Bölgesel ve küresel gelişmeler Türk dünyası olarak yakın eş güdüm içinde bulunmamızı ve dayanışmamızı daha da güçlendirmemizi gerektiriyor.

Geliştirilmiş stratejik ortağımız olan kardeş Kazakistan'ın güvenliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne ve refahına büyük önem atfediyorum. Türkiye ziyaretiniz sırasında imzaladığımız 14 iş birliği belgesi ve ortak bildiri ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracak. Bugün bunları 6 anlaşmayla güçlendiriyoruz. Ata topraklarımızda şahsıma ve heyetime gösterdiğiniz nazik misafirperverlik için bir kez daha teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

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