Erdoğan ile Trump görüşmede, koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilere oluşturduğu tehdide... - Son Dakika

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Erdoğan ile Trump görüşmede, koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilere oluşturduğu tehdide...
7 saat önce
Erdoğan ile Trump görüşmede, koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilere oluşturduğu tehdide karşı yakın iş birliğini sürdürmede mutabık kaldı.
Erdoğan ile Trump görüşmede, koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilere oluşturduğu tehdide karşı yakın iş birliğini sürdürmede mutabık kaldı
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 08:22 Kaynak: AA
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