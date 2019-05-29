Son Dakika Haberleri: Erdoğan ile Trump görüştü
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Erdoğan ile Trump görüştü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yineledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:53 
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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