Erdoğan ile Trump görüştü
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yineledi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:53
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