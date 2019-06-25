Erdoğan ile Trump Japonya'da görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump
'ın Japonya
'da 28-29 Haziran'da yapılacak G-20 Zirvesi'nde Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile ikili görüşme gerçekleştireceği bildirildi.
Üst düzey bir Beyaz Saray
yetkilisi, ABD Başkanı Trump'ın Japonya programına ilişkin bir telekonferans düzenledi.
Trump'ın Japonya programı kapsamında 8 ülke lideriyle görüşmeler gerçekleştireceğini kaydeden yetkili, Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya geleceğini ifade etti.
Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Suudi Arabistan
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Hindistan
Başbakanı Narendra Modi
, Almanya
Başbakanı Angela Merkel
ve Avustralya
Başbakanı Scott Morrison ile de ikili görüşmeler yapacağını açıkladı.
Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede başta S-400 meselesi olmak üzere iki ülke ilişkilerindeki ana konuların kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.
G-20 Zirvesi 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek.