Erdoğan ile Trump Japonya'da görüşecek
1 saat önce
ABD Başkanı Trump'ın Japonya'da 28-29 Haziran'da yapılacak G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştireceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:08
ABD Başkanı Trump'ın Japonya
'da 28-29 Haziran'da yapılacak G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştireceği bildirildi.
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