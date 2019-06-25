Son Dakika Haberleri: Erdoğan ile Trump Japonya'da görüşecek
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Erdoğan ile Trump Japonya'da görüşecek

1 saat önce

ABD Başkanı Trump'ın Japonya'da 28-29 Haziran'da yapılacak G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Erdoğan ile Trump Japonya'da görüşecek, System.String[]
ABD Başkanı Trump'ın Japonya'da 28-29 Haziran'da yapılacak G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştireceği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:08 
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Japonya, Ekonomi
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