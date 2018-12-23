Son Dakika Haberleri: Erdoğan ile Trump "Suriye'de Ortak Girişimi" Görüştü

Erdoğan ile Trump "Suriye'de Ortak Girişimi" Görüştü

53 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, "DEAŞ'ı, Suriye'deki ortak girişimimizi, bölgeden ABD askerlerinin yavaş ve oldukça koordineli şekilde geri çekilmesini ele aldık.

Erdoğan ile Trump
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, "DEAŞ'ı, Suriye'deki ortak girişimimizi, bölgeden ABD askerlerinin yavaş ve oldukça koordineli şekilde geri çekilmesini ele aldık." dedi.

ABD Başkanı Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi ve içeriğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, açıklamasında, "Az önce Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi yaptık. DEAŞ'ı, Suriye'deki ortak girişimimizi, bölgeden ABD askerlerinin yavaş ve oldukça koordineli şekilde geri çekilmesini ele aldık. (ABD birlikleri) Uzun yıllar sonra eve dönüyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de ele alındığını kaydederek, "Genişletilmiş ticaret konularını da konuştuk." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son yaptığı telefon görüşmesinden birkaç gün sonra ABD birliklerinin Suriye'den çekileceğini açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:31 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Donald Trump, Güncel
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