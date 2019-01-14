Son Dakika Haberleri: Erdoğan ile Trump Telefonda Görüştü

Erdoğan ile Trump Telefonda Görüştü

34 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İkili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Erdoğan, mevkidaşının Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Erdoğan, bu çerçevede Türkiye'nin, NATO'da müttefiki olan ABD'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu hatırlattı.

Bölgede otorite boşluğu meydana gelmemesi için Münbiç Yol Haritası'nın tamamlanması, ayrıca çekilme kararının hayata geçirilmesini engellemek isteyen unsurlara fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan iki lider, kamuoyuna yönelik sağlıklı iletişimin önemine değindi.

Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde, ülkenin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikrini de ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kürtler ile hiçbir sorunu olmadığının altını çizerek, Türkiye'nin amacının, ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleri DEAŞ, PKK ve PKK'nın Suriye uzantıları ile mücadele etmek olduğunu vurguladı.

Görüşmede, ayrıca ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:12 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
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