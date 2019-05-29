Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşmede, Erdoğan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yineledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görüşmeye ilişkin detayları Twitter hesabından paylaştı.

Erdoğan ve Trump'ın bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

ERDOĞAN, S-400 TEKLİFİNİ YİNELEDİ

"Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır.Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir.

Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.

İki lider, Japonya'da düzenlenecek G20 zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalmışlardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:46 Kaynak: AA
Türkiye, Donald Trump, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kremlin Sözcüsü Peskov: S-400'lerin teslimatı takvim doğrultusunda ilerliyor Türkiye'nin elektriğini güneşten sağlayacak ilk arıtma tesisinde sona gelindi Galatasaray, Gökay Güney ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Edin Dzeko, Inter ile Anlaşma Sağladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 19:57:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]