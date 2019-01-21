Son Dakika Haberleri: Erdoğan ile Trump Telefonda Menbic'i Görüştü
BBC

Erdoğan ile Trump Telefonda Menbic'i Görüştü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyindeki Menbic bölgesi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan ile Trump Telefonda Menbic'i Görüştü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyindeki Menbic bölgesi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan geçen hafta Menbic'te gerçekleşen patlamada yaşamını yitiren ABD askerleri için taziyelerini iletirken bu olayın ABD'nin Suriye'den çekilme kararını etkilemek için yapılan bir provokasyon olduğunu söyledi.

17 Ocak günü ABD askerlerinin devriyesi sırasında gerçekleştirilen patlamada en az 16 kişi yaşamını yitirmişti. Bunlardan ikisi ABD askeri ikisi de ABD vatandaşı sivillerdi. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

İki liderin telefon görüşmesinde Erdoğan, Menbic'in güvenliğini Türkiye'nin devralmaya hazır olduğunu iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir Menbic'i ABD'nin desteklediği YPG'nin kontrolünden almanın yanı sıra Fırat'ın doğusundaki diğer yerleşim yerlerine de operasyon için hazırlık yapıldığını vurguluyor.

Erdoğan ve Trump telefon görüşmelerinde iki ülkenin genelkurmay başkanları arasındaki görüşmelerin hızlandırılması ve ikili ticaret hacminin artırılması konusunda mutabık kaldı.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:01 

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Suriye'yi Görüştü Selfie Çekerken Uçurumdan Düşen Fenomenlerin Otopsi Raporu Ortaya Çıktı

Megastar Tarkan, Eşinin Kıskançlık Krizlerine Daha Fazla Dayanamadı Milli Sporcu Batuhan Kurt Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 08:24:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan ile Trump Telefonda Menbic'i Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]