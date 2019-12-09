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Erdoğan: "İletişim araçlarının Batı kaynaklı içeriklerinin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan erozyona...
6 saat önce
Erdoğan: "İletişim araçlarının Batı kaynaklı içeriklerinin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan erozyona karşı teyakkuz halinde bulunmalıyız."
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:12 Kaynak: AA
Erdoğan: "İletişim araçlarının Batı kaynaklı içeriklerinin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan erozyona karşı teyakkuz halinde bulunmalıyız."
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