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Erdoğan: "İletişim sektörü de bu salgın ile önemli bir sınavdan geçiyor"
6 saat önce
Erdoğan: "İletişim sektörü de bu salgın ile önemli bir sınavdan geçiyor"
Erdoğan: "İletişim sektörü de bu salgın ile önemli bir sınavdan geçiyor"
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:10 Kaynak: AA
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