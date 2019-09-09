Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "İlgili kurumlarımızın destek ve çabalarıyla bu projenin (İstanbul Finans Merkezi) en geç...
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Erdoğan: "İlgili kurumlarımızın destek ve çabalarıyla bu projenin (İstanbul Finans Merkezi) en geç...

46 dakika önce

Erdoğan: "İlgili kurumlarımızın destek ve çabalarıyla bu projenin (İstanbul Finans Merkezi) en geç 2022 yılı başında hayata geçirilmesini bekliyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "İlgili kurumlarımızın destek ve çabalarıyla bu projenin (İstanbul Finans Merkezi) en geç 2022 yılı başında hayata geçirilmesini bekliyoruz."

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:50 Kaynak: AA
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