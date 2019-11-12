Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Trump'la sorunların çözüme kavuşturulması ve...
Son Dakika Politika Erdoğan: 'İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Trump'la sorunların çözüme kavuşturulması ve... - Son Dakika

Erdoğan: "İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Trump'la sorunların çözüme kavuşturulması ve...

6 saat önce

Erdoğan: "İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Trump'la sorunların çözüme kavuşturulması ve ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz."

Erdoğan:

Erdoğan: "İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Trump'la sorunların çözüme kavuşturulması ve ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz."

Donald Trump, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de 17 meclis üyesi, Başkan Trump'a yolladığı mektupla Erdoğan'ın ABD ziyaretine karşı çıktı
Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a bir tavsiyem olacak" dedi, parti grubunda alkış tufanı koptu Şovmen Mehmet Ali Erbil'in omuriliğinden sıvı alınacak İmam, oğlunun ve torununun cenaze namazını kıldırırken göz yaşlarına hakim olamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 17:08:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Trump'la sorunların çözüme kavuşturulması ve...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]