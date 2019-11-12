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Erdoğan: "İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Trump'la sorunların çözüme kavuşturulması ve...
6 saat önce
Erdoğan: "İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Trump'la sorunların çözüme kavuşturulması ve ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz."
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:56 Kaynak: AA
Erdoğan: "İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Trump'la sorunların çözüme kavuşturulması ve ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz."
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