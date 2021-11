Erdoğan: Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı 19 yıldır halka hizmet amacımızın eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Su depolama kapasitesi yaklaşık 11 milyar metreküpü bulan Ilısu, 1200 megavatlık gücüyle ülkemize yıllık 3 milyar liralık katkı sağlayacaktır. Bizim medeniyetimizde su hayattır. Enerji de günümüzün bir diğer vazgeçilmez hayat kaynağıdır" dedi.

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Törende konuşan Erdoğan, dev tesisin ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacağını açıkladı. Erdoğan, "Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı 19 yıldır halka hizmet amacımızın eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Su depolama kapasitesi yaklaşık 11 milyar metreküpü bulan Ilısu 1200 megavatlık gücüyle ülkemize yıllık 3 milyar liralık katkı sağlayacaktır. Bizim medeniyetimizde su hayattır. Enerji de günümüzün bir diğer vazgeçilmez hayat kaynağıdır. Değerli kardeşlerim, dünyanın ve ülkemizin giderek artan kuraklık tehdidi ile karşı karşıya bulunduğu şu günde böyle bir eseri hizmete almamızın çok daha anlamlı olduğuna inanıyorum. Ülkemizi korumak için tüm potansiyelimizi korumak durumundayız. Su kaynaklarımızın tek bir damlasının israfına tahammülüz yoktur. Su bu yüzyılın en önemli en stratejik kaynağıdır" dedi.

'TÜM ENGELEMELERE RAĞMEN TAMAMLADIK'İklim değişikliği, artan nüfus ve kentleşme ile birlikte su kaynakları üstündeki baskının giderek arttığına dikkat çeken Erdoğan, "Kuraklığın tetiklediği gıda ve enerji krizlerine karşı ülkemizi korumak için tüm potansiyelimizi kullanmamız gerekiyor. Üstelik iklim değişikliği ile bağlantılı kuraklık, sel, orman yangını gibi afetler giderek sıklaşmaktadır. Mevcut su kaynaklarının yüzde 70'ten fazlası tarımda, yani gıda üretiminde kullanılıyor. Bu durum su konusundaki her olumsuzluğu gıda üretimine de yansıması bekleniyor. Bilindiği gibi Türkiye su zengini bir ülke değildir. Su stresi çeken ülkeler grubundayız. Su kaynaklarımızı doğru yönetmek mecburiyet haline gelmiştir. Bu anlayışla hükümete geldiğimiz günden beri her alanda olduğu gibi tarım su ve enerji konusunda da geleceğe hazırlamanın gayreti içerisinde olduk. 284 milyar liralık yatırım yaparak 8 bin 817 tesisi hizmete açtık. Son 19 yılda inşa edilen 61 barajımızla 46 milyar metreküp suyumuzu depoladık. Depolanan su miktarımızı 179 milyar metreküpe çıkardık. Ülkemiz ve üreticilerimiz yılda 60 milyar lira zirai gelir artışı sağladı" diye konuştu.'271 İÇME SUYUNU TESİSİNİ HİZMETE AÇTIK'Şehirlerin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 271 içme suyu tesisini hizmete açtıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "21 atık su tesisi hizmete açtık. Bu yatırımlar sayesinde 41 milyon vatandaşımıza yaklaşık 3 milyar metreküp içme ve kullanma suyu tahsis ettik. Bunları yapmasaydık 44 ilimiz kısmen ya da tamamen susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya gelebilecekti. Amacımız her bir vatandaşımızın temiz suya erişimini sağlamak, bereketli topraklarımızı suyla buluşturmak ve kaynaklarımızı verimli kullanmaktır. Yol haritamızı oluşturduk. Önümüzdeki dönemde de su alanında yeni yatırımlar yapamaya devam edeceğiz. Sel baskınlarına karşı 5 bin 140 taşkın koruma tesisini hizmete sunduk. Artık burası turistlerin tamamen uğrak yeri olsun. Tüm tarihi ve kültürel varlıkları özenle koruyarak gelecek nesillere miras bıraktık. Bay Kemal, bunlar öyle lafla olmuyor. Lafla peynir gemisi de yürümüyor. Kısmen taşınan ve yerinde koruma altına alınan eserler de mevcut. Ey PKK'nın yan kolu HDP sizler bu tür şeyleri yapabilir misiniz? Sizin böyle bir derdiniz var mı? Biz sizlere aşığız aşık. Burada benim Kürt kardeşlerim var. Kürt kardeşlerimi ihmal etmedik. Bu eserleri kazandırdık. Proje maliyeti 20 milyar lirayı buldu. Bir milyar dekar araziyi sulayabileceğiz. 19 Mayıs 2020'den bugüne kadar 4 milyar kilovatsaat enerji üretimi ile 2,6 milyar lira katkı sağladı."'875 KONUT HAK SAHİPLERİNE VERİLDİ'Ilısu'nun kültürel ve sosyal gelişimi sağlayacak tarafı da bulunduğuna dikkat çeken Erdoğan, şöyle devam etti: "Tüm tarihi ve kültürel varlıkları özenle koruyarak gelecek nesillere miras bıraktık. Ayrıca kısmen taşınan ve yerinde koruma altına alınan eserler de mevcut. Bu kapsamda 875 konutu tamamlayarak hak sahiplerine verdik. Biz kez daha bu muhteşem görkemli tesisin bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Siz değerli kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Biz AK Parti'yiz. Türk'ü ile Kürt'ü ile Arap'ı ile bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz. 2023'ün 14 Haziran'ına bir olarak, diri olarak, kardeş olarak girecek ve inşallah bu bölgelerde zaferle çıkacağız."ILISU BARAJI

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'in enerji projesinin yanında kültürel ve sosyal gelişimi sağlayacak bir yapısal dönüşüm projesi olma özelliği de bulunuyor. İnşaat çalışmalarının yanında çevre, yeniden yerleşim ve kültürel miras konularında pek çok proje de hayata geçirildi. Hasankeyf ilçesinde Bilim Komisyonu ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu onayıyla tarihi eserler taşındı, koruma altına alındı ve yeni yerlerine sağlamlaştırılarak yerleştirildi. Böylece eserlerin gelecek nesillere ulaştırılması sağlanmış oldu. Baraja ulaşım yolu olarak yapılan 52 kilometrelik yol, başta Dargeçit ve Güçlükonak ilçeleri olmak üzere yöre halkına konforlu bir ulaşım imkanı sundu ve bu bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayarak refah seviyesini yükseltti.